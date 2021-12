Eröffnung des bundesweiten Dreikönigssingens am Donnerstag in Regensburg. Nach Angaben des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger' findet die Aktion bereits seit Ende der 50er Jahre statt. Und rund 1,23 Milliarden Euro sind seitdem schon zusammengekommen. Das Geld floss in über 76.500 Projekte für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa. Bischof Rudolf Voderholzer mit weiteren Informationen: "Die Aktion Sternsinger ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche weltweit. Und das ist jedes Jahr eine ganz große Sache, ein ganz wichtiges Ereignis, und unter Corona-Bedingungen ist es noch viel wichtiger. Wir sind in Regensburg außerordentlich stolz. Regensburg kommt nicht von Regen, sondern von Castra Regina, also von königlicher Stadt, und heute sind sie eine ganz besondere königliche Stadt, weil viele Heilige Drei Könige als Sternsinger bei uns sind und wir sie aussenden dürfen." Insgesamt fand die Eröffnung der Sternsinger-Aktion coronabedingt in einem deutlich kleineren Rahmen statt. Und die Kinder, die als die Heilige Drei Könige verkleidet sind, müssen sich in diesem Jahr an den 2G-Plus-Regeln orientieren. Das heißt, sie sind geimpft oder genesen und darüber hinaus auch noch getestet. Und auch ein Mund-Nase-Schutz gehört zum Outfit. Aber immerhin - die Aktion kann auf diesem Weg wenigstens stattfinden und so vermutlich sehr vielen Menschen eine große Freude bereiten.

