STORY: Der Tod der britischen Königin Elizabeth II. hat viele Menschen in der ganzen Welt bewegt: „Sie war ein Vorbild für so viele Menschen, so viele. Altmodische Werte, alles was wir uns jemals hätten wünschen können. Und noch mehr.“ „Wir sind alle mit ihr aufgewachsen. Es ist, als wenn die Oma gestorben ist. Was viele nicht wissen: Prinz Philip ist Taxi gefahren. Er ist mit seinen Sicherheitsleuten durch London gefahren. So sind wir Taxifahrer auf besondere Art mit ihr verbunden. Wir ihr die Ehre erweisen.“ „Für mich ist es einfach traurig. Ich kann nicht sagen, das es mich persönlich bewegt. Aber es ist traurig für viele Menschen in der ganzen Welt und besonders in England.“ „Ich habe sie immer bewundert, weil sie auf dem 100-Dollar-Schein abgebildet war.“ „Ich glaube nicht, dass das das Ende der Monarchie ist. Wenn es eine Sache gibt, die die Windsors geschafft haben, dann ist es alles zu überleben. Ich denke, sie werden auch das überstehen.“

Mehr