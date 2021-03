Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag 12.674 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt demnach auf 76,1 und ist damit deutlich höher als am Vortag, wo sie noch bei 72 lag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 239 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 73.301. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,5 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. RKI-Chef Lothar Wieler hatte am Freitag bei der wöchentlichen Pressekonferenz moniert, dass die Infektionszahlen nicht akzeptabel seien. Man stehe jetzt am Anfang der dritten Welle und man müsse jetzt aufpassen, dass man eine Situation wie vor Weihnachten mit vielen Erkrankungen vermeide. Die hohen Infektionszahlen hätten nichts damit zu tun, dass mehr getestet werde, so Wieler. Die Bundesregierung und die meisten Bundesländer setzen anstelle eines harten Lockdowns auf leichte Öffnungsschritte bis zum Sommer, die mit einer ausgefeilten Test- und Impfstrategie begleitet werden sollen. Im Juni wolle man bis zu 10 Mio Impfdosen pro Woche liefern können, hatte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch mitgeteilt.

