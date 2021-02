Seit Samstag gilt in Flensburg eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens, in der die Menschen ihre Häuser nur noch mit triftigem Grund verlassen dürfen. Auch ist es den Flensburgern untersagt, sich mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts zu treffen. Ausnahmen für besondere Fälle wurden allerdings festgelegt. Auch gelten die Maßnahmen zunächst nur für sieben Tage. Vor allem der hohe Anteil der Virusmutation war Auslöser für die neue Verschärfung der Maßnahmen. Das Robert Koch Institut meldete am Sonntag, dass die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz aktuell weiter ansteigt, auf einen Wert von 60,2. Öffnungen etwa des Einzelhandels werden von Bund und Ländern aktuell erst in Aussicht gestellt, wenn der Wert 35 erreicht wird. Am Sonntag meldete das RKI 7676 neue Infektionsfälle. Laut Medienberichten will die Bundsregierung am Montag darüber beraten für die an das Saarland grenzende Region in Frankreich eine höhere Warnstufe zu verhängen und darüber, die Grenzkontrollen an den Übergängen von Tschechien und Tirol noch bis zum 3. März zu verlängern.

