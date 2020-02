Siemens-Chef Joe Kaeser hat Unverständnis über die Proteste von Klimaschützern gegen den Münchner Industriekonzern geäußert. Kaeser sagte am Mittwoch vor der Hauptversammlung in München: "Insoweit muss man sagen, mutet es sich schon fast grotesk an, dass wir durch ein Signaltechnikprojekt in Australien zur Zielscheibe durch zahlreiche Umweltaktivisten geworden sind. Und wir werden das sicherlich heute noch einmal um und in der Hauptversammlung hören und sehen." Zahlreiche Umweltgruppen haben rund um das Aktionärstreffen Aktionen angekündigt, darunter eine Menschenkette um die Münchner Olympiahalle. Sie richten sich dagegen, dass Siemens eine Signaltechnikanlage für eine Bahnstrecke liefert, über die der indische Energiekonzern Adani Kohle von einem geplanten riesigen Bergwerk in Australien zum Hafen transportieren wird. Die Kohle soll in Kraftwerken in Indien verfeuert werden. Margarete Heppe von der Klimagewerkschaft sagte: "Uns ist es wichtig, dass wir die Hauptverursacher der drohenden Klimakatastrophe benennen. die haben es in der Hand. Und Siemens tut allen Ernstes ein Kohleprojekt unterstützen, was noch für 80 Jahre Unmengen CO2 in die Luft bläst, und wollen sich hier in Deutschland verkaufen als nachhaltiges Unternehmen. Wir kämpfen für den Kohleausstieg, 2038, viel zu spät, wir kämpfen drum, dass es früher ist, und diese Adani Miene, die soll Kohle liefern, bis 2080, das muss man sich mal überlegen. Und das spielt sich nicht nur in Australien und in Indien ab, dieses CO2 ist global in der Luft." Siemens-Chef Kaeser widersprach hingegen der Annahme der Aktivisten, dass eine Absage von Siemens das ganze Bergwerksprojekt zu Fall bringen könnte. Die gelieferte Signaltechnik sei "für die Inbetriebnahme der umstrittenen Mine irrelevant", so Kaeser.