Der Industriekonzern Siemens hält trotz heftiger Kritik von Umweltverbänden an einem Auftrag für eine Kohlemine in Australien fest. Vorstandschef Joe Kaeser schrieb am Sonntagabend auf Twitter "Wir müssen unsere vertraglichen Verpflichtungen erfüllen". Zudem würde die Mine auch ohne Siemens-Technik gebaut, hieß es in einer Erklärung. Der Konzern aus München liefert einem indischen Energiekonzern die Signaltechnik für die Kohlebahnstrecke. Kaeser hatte am Freitag nach einem Treffen mit Klima-Aktivistin Luisa Neubauer angekündigt, die Entscheidung für den Auftrag über das Wochenende noch einmal zu überdenken. Kaeser hatte der 23-Jährigen einen Vorstandsposten in der Unternehmenstochter Siemens Energy angeboten. Diesen hatte die Umwelt-Aktivistin abgelehnt. "Ich möchte, dass die Jugend aktiv sich beteiligen kann. Der Konflikt zwischen Jung und Alt muss gelöst werden. Ich möchte nicht, dass lauter alte deutsche, weiße Männer sitzen, sondern auch die Jugend am Tisch sitzt." Neubauer reagierte am Montag auf Twitter: "Am Montag ruft Fridays For Future zu 11 Spontan-Demonstrationen gegen Siemens und die Fehlentscheidung von Joe Kaeser auf." Es gehe um das Ziel von 1,5 Grad, wovon man sich mit dem Adani-Projekt verabschieden würde. "Und das funktioniert nicht. Das kann Siemens nicht machen, gerade als ein Konzern, der bei jeder Gelegenheit gerne immer wieder betont, wie wichtig ihm das Klima ist und wie groß ihre Verantwortung ist, der sie gerecht werden wollen." Als Konsequenz aus dem Sturm der Entrüstung wolle Siemens laut eigenen Angaben künftig ein größeres Augenmerk auf die Folgen seines Tuns für die Umwelt legen. Hierzu werde der Nachhaltigkeits-Ausschuss ein Vetorecht an Projekten wie dem in Australien bekommen. Der Auftrag bringt Siemens 18 Millionen Euro. Der Umsatz des Dax-Konzerns lag im Jahr 2019 bei rund 86 Milliarden.