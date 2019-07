Ursprünglich wollte Siemens seine Dampfturbinen-Produktion in Görlitz wegen des schrumpfenden Marktes schließen. Nach massiven Protesten bleibt der Standort erhalten. Ein Wasserstoff-Technologiezentrum soll nun den Strukturwandel in der Lausitz unterstützen. Als erstes will der Münchner Industriekonzern hier mit der Fraunhofer-Gesellschaft ein Labor für Wasserstoff-Forschung aufbauen. Die Bundeskanzlerin - und gelernte Wissenschaftlerin - Angela Merkel besuchte das Gelände am Montag. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Diese Präzisionsturbinen, das ist schon etwas was ein Physikerherz höher schlagen lässt. Aber wichtig ist auch, dass aus dieser Energieregion eine Innovationsregion wird und damit ist heute mit der Wasserstoff-Zukunft ein Grundstein gelegt worden. Der Bund wird versuchen das zu begleiten. Durch die Mitarbeit der Fraunhofer-Gesellschaft ist das ja auch schon in bestimmtem Umfang geschehen." Auf dem Werksgelände soll ein "Innovations-Campus" entstehen, auf dem sich auch weitere Technologieunternehmen ansiedeln sollen. Insgesamt wollen Siemens und die Forschungseinrichtung 30 Millionen Euro investieren. In den nächsten fünf Jahren sollen damit etwa 100 Arbeitsplätze entstehen. Siemens-Chef Joe Kaeser, Ministerpräsident Michael Kretschmer und ein Vertreter der Fraunhofer-Gesellschaft unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung. Einige der bisher 800 Arbeitsplätze dürften aber dennoch wegfallen.