Corona und kein Ende. Während das Jahr 2021 am 31. Dezember schließt, schießen die Infektionszahlen durch die Omikron-Variante steil nach oben. Daher wird es zu diesem Jahreswechsel nur ein bescheidenes kleines Feuerwerk am Brandenburger Tor in Berlin geben. Denn eine große Feier ist coronabedingt nicht möglich. Anja Dierschke, Stellvertretende Pressesprecherin der Polizei Berlin am Donnerstag. O-TON STELLVERTRETENDE PRESSESPRECHERIN POLIZEI BERLIN, ANJA DIERSCHKE: "Zu den drei Pyro-Verbotszonen, die wir in der Stadt haben werden, von abends 18 Uhr bis an den Neujahrsmorgen heran, sechs Uhr, gibt es ja noch 53 Bereiche, in denen ein Ansammlungsverbot herrscht. Das ist von der Senatsverwaltung so verfügt worden. Hier handelt es sich um Hotspots und Feier-Hotspots, die wir aus den letzten Jahren kennen. Hier geht es darum, die Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung einzuhalten. Die Menschen sollen sich nicht ansammeln, sie sollen nicht eng zusammenstehen, sie sollen nicht zu geballt feiern. Und auch hier gilt es, das Pyro-Verbot." Zum Jahreswechsel geht es darum, die aufkommende Welle mit der Omikron-Variante zu bremsen. Daher appellierte Bundesgesundheitsminister Lauterbach auch an die Bevölkerung, bitte nur in ganz kleiner Runde zu feiern. Private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen sind nur mit maximal zehn Personen erlaubt. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres zählen dabei jedoch nicht mit.

Mehr