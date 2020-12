Sind die Lichter angezündet am Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf im österreichischen Burgenland - dann naht deutlich sichtbar Weihnachten. Seit Jahren sammelt Familie Gollnhuber Weihnachtsdeko, mit der sie Haus und Garten in der Adventszeit schmückt. Und was mal klein anfing, ist mittlerweile zu einem Weihnachtsparadies ausladender Beleuchtung herangewachsen. Das Leuchten zieht auch dieser Tage Besucherströme an. Eigentümerin Sabine Gollnhuber sagt, alles hier laufe coronaregelkonform: O-TON EIGENTÜMERIN DER INSTALLATION, SABINE GOLLNHUBER ("Wir haben ein Einbahn-System, wo die Menschen sich nicht begegnen. Wir haben Bodenmarkierungen, bei uns ist Maskenpflicht auf dem Gelände, obwohl es im Freien ist. Also, es kann hier nichts sein und vor allem, wir registrieren die Leute, man kann sich online anmelden oder vor Ort.") Besucherinnen zegien sich begeistert: O-TON BESUCHERIN CLAUDIA KATZLBERGER ("Sehr schön. Es ist immer sehr viel los und für die Kinder ist es auch super.") O-TON BESUCHERIN ISABELLA DOPPLER ("Corona ist hier fast nicht spürbar, was einmal ganz guttut, um aus unserem mittlerweile Alltag auszubrechen.") Das Weihnachtshaus hier in Österreich ist täglich geöffnet, und zwar bis zum 6. Januar.

