Vorhang auf, das Spiel beginnt: Eine Puppentheater-Aufführung in Karatschi, der größten Stadt Pakistans. Die engen Gassen hier sind sonst eher bekannt für Drogenhandel, Bandenkriege und einen geringen Bildungsgrad vieler Anwohner hier. Doch diese Version vom Stück "Sindbad, der Seefahrer" soll vor allem junge Leute vertraut machen mit Toleranz, gerade, was den Glauben angeht, wie der Autor und Co-Chef des Projektes sagt, Nouman Mehmood: O-Ton: "Das Entscheidende ist die Akzeptanz. Man sollte genügend Spielraum haben, um die anderen zu akzeptieren. Egal, ob der zum Beispiel ein Christ ist, oder ein Hindu, oder ein Sikh. Wir haben das im Stück verwoben, und in dieser Fassung von Sindbad haben wir Botschaften drin gerade für Heranwachsende. Durch die Puppen und ihre Handlungen wollen wir vermitteln, dass wir nicht denken sollten, da steht ein Christ vor uns, sondern einfach ein Mensch. Wir sollten ihn akzeptieren." Zuschauer zeigen sich durchaus angetan von der Aufführung: O-Ton: "Es geht doch um die Botschaft, dass wir uns nicht in die Glaubensfragen Anderer einmischen sollten. Wir sollten uns helfen. Wenn Dich jemand hintergeht, musst Du das nicht ebenso machen. Wir sollten statt dessen helfen. Gerade wenn jemand in Schwierigkeiten steckt. Wir sollten Toleranz zeigen!" O-Ton: "Es ist eine gute Sache. Gerade in solchen Gegenden dürfte das für mehr Bewusstsein sorgen. Die Jugendlichen werden so eher wissen, dass sie sich so verhalten sollten. Dass man einander helfen sollte, ohne sich abzugrenzen über die Zugehörigkeit zu Sekte, Religion oder Kaste." Pakistan gilt als Land mit vielen strenggläubigen Muslims. Doch auch andere Religionen sind vertreten. Immer wieder kommt es zu Anschlägen gerade auf religiöse Stätten. Andererseits sehen Beobachter in Religionsschulen einen Teil des Problems von massenhafter Gewalt und Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft. Anders als hier, bieten diese religiös geprägten Schulen oft die einzigen Bildungsmöglichkeiten gerade für viele Millionen armer Kinder.