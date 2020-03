Singapur Airlines streicht 96 Prozent ihrer Flüge. Grund dafür sind die Reisebeschränkungen ausgelöst durch das Coronavirus, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Stadtstaat Singapur hatte seine Grenzen für Reisende und Transitpassagiere dicht gemacht. Die Aktien der Fluggesellschaft, die sich mehrheitlich im Besitz des staatlichen Investors Temasek befinden, verloren am Montag um mehr als neun Prozent an Wert. Der gesamte Flugmarkt verzeichnete im Zuge der Coronakrise seinen größten Rückgang seit Oktober 2008. Emirates, eine der größten internationalen Airlines, hatte angekündigt, ab Mittwoch seinen gesamten Flugverkehr einzustellen.