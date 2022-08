STORY: Jubel und Erleichterung am Sonntagabend in Singapur. Im Kampf gegen Diskriminierung haben Homosexuelle in dem südostasiatischen Stadtstaat einen Etappensieg errungen. Singapur wird Sex zwischen Männern entkriminalisieren, das gab Premierminister Lee Hsien Loong am Sonntag bekannt. In seiner jährlichen Rede zum Nationalfeiertag sagte Lee: "Ich glaube, dass es richtig ist, dies zu tun, und dass die meisten Singapurer dies nun akzeptieren werden", sagte er. Abschnitt 377A des Strafgesetzbuchs, der Sex unter Männern in Singapur unter Strafe stellt, stammt noch aus der Kolonialzeit. Wann die Regelung aufgehoben wird, ist allerdings noch unklar. In die Freude über Lees Entscheidung mischt sich in der LGBTQ-Szene Singapurs aber auch Enttäuschung. Denn an der rechtlichen Definition der Ehe als Bund zwischen Mann und Frau will die Regierung laut Lee nicht rütteln. Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Queens fürchten, das dies dazu beitragen könnte, die Diskriminierung aufrechtzuerhalten.

