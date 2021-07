Von einer Underground-Sportart zum olympischen Mainstream. Skateboarden hat es ins Programm der Spiele von Tokio geschafft. Und in Kürze geht es los. Doch so manchem Soul-Skater wäre es vielleicht lieber gewesen, Skateboarden wäre nicht olympisch geworden. Die kalifornische Skateboard-Legende Tony Hawk, mittlerweile 53 Jahre alt und 11-facher Weltmeister mit seiner Sicht auf die Thematik: "Ich liebe Skateboarden in seiner ganzen Vielfalt. Es gibt diese hardcore Skater, die ganz eigen sind. Sie wollen keine Wettkämpfe. Vielleicht reicht es ihnen einfach, damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen und sie haben ihren Weg gefunden. Zum Beispiel durch soziale Medien, durch Werbung oder durch Shows. Ich habe das Gefühl, dass es viel Platz gibt für alle Arten und Formen. Daher kann es auch Leute geben, die Hochleistungswettkämpfer sind, denen die olympische Bewegung liegt. Aber es kann auch Leute geben, die mit niemandem verglichen werden wollen, weil sie es als eine Art Kunstform sehen. Es ist ihr Ventil. Und auch sie können auf eine andere Art und Weise erfolgreich sein." Mit dem Blick auf die anstehenden Spiele glaubt der Star nicht, dass es in den Wettkämpfen, die im Street-Style und in der Disziplin Park ausgetragen werden, allzu große Überraschungen geben wird. "Ich bezweifle, dass wir irgendwelche NBDs sehen werden, so nennt man Tricks, die noch nie gemacht wurden. Aber ich glaube, dass das Niveau im Laufe des Events in jeder Hinsicht steigen wird. Es wird technischere und riskantere Tricks geben. Und dann wird es wirklich spannend werden." Historisch wird auch, dass die Zuschauerränge leer bleiben müssen. Denn es herrscht ein coronabedingtes Stadionverbot für Einheimische und Gäste aus dem Ausland. Die Geisterspiele von Tokio werden daher wohl ein ganz anderes Event, als man es von den vergangenen Ausgaben gewohnt war. Die ersten olympischen Skate-Wettkämpfe beginnen am 25. Juli im Street-Style.

