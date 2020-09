HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESKANZLER VON ÖSTERREICH, SEBASTIAN KURZ: "Skifahren, Kulinarik, Natur und Gastfreundschaft genießen, Freizeitaktivitäten und Einkaufen, nicht nur in den Skigebieten, sondern auch in den Städten. Ein Wellnessurlaub in Österreich, Kulturtourismus, all das wird im Winter möglich sein. Was nicht möglich sein wird, ist Après-Ski in der Art und Weise, wie wir das aus der Vergangenheit kennen. Hier ist die Ansteckungsgefahr schlicht und ergreifend zu hoch. Und für alle Wintersport-Fans gilt daher klar: Skivergnügen ja, aber ohne Après-Ski."

