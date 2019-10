Rund 700 Meter ist sie lang und 10 bis 20 Meter breit. Die künstlich aufgeschüttete Skipiste südlich von Kitzbühel in Österreich. Auch wenn vom Winter noch keine Spur ist, können hier die ersten Wintersport-Enthusiasten den Berg runterwedeln. Seit vergangenem Wochenende ist die Piste geöffnet. Der weiße Streifen hebt sich deutlich vom Rest der grünen Landschaft ab. Was die einen freut, stößt bei einigen auf Ärger und Unverständnis. So zum Beispiel bei Georg Kaltschmid, Landtagsabgeordneter der Grünen in Tirol. Zu dieser Jahreszeit und bei diesen Temperaturen sei an Skifahren noch nicht zu denken, sagt er: "Man würde jetzt nichts sagen, wenn Anfang einer Saison, Mitte Dezember, die Pisten präpariert werden, weil noch kein natürlicher Schnee da ist. Wir sind da in einer Region, wo man einfach zugeben muss, aufgrund des Klimawandels wird der Saisonstart und der natürliche Schnee wahrscheinlich immer später kommen. Und da hätten wir noch ein bisschen Verständnis. Aber im Oktober so einen Pistenschlauch hinzustellen, so ein Disneyland in den Tiroler Alpen, da haben wir überhaupt kein Verständnis." Der Vorstand der Kitzbüheler Bergbahnen Josef Burger sieht indes kein Problem mit dem vorgezogenen Winterportangebot. Der ökologische Fußabdruck der frühen Ski-Piste sei sauber. Auch Kosten und Aufwand würden sich in Grenzen halten: "Recycling ist in allen Bereichen gesucht und gefunden. Das machen wir hier, wir recyceln den Schnee. Statt ihn abschmelzen zu lassen und ihn dann wieder aufwendig zu produzieren, konservieren wir den Schnee. Das heißt, wir verschwenden nicht den Schnee, sondern wir verwenden den Schnee." Eine Argumentation, der die Kritiker des Projekts nicht uneingeschränkt folgen wollen. Sie führen an, dass viele Skigebiete die Pisten länger beschneien würden, um Schnee überhaupt erst konservieren zu können. Dies bedeute auch, dass länger Wasser und Energie verbraucht werde. Für diejenigen, die die eigentliche Ski-Saison gar nicht abwarten können, wird das möglicherweise keine große Rolle spielen.