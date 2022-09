STORY: Die Elektronikmesse IFA ist nach der Corona-Pause wieder zurück. Und in diesem diesem Jahr stehen die Themen Smart Home und Energieeffizenz ganz oben auf der Themenliste. AVM bietet über das Internet steuerbare Heizkörperregler an, die es ermöglichen, aus der Ferne die Temperaturen in jedem Zimmer gezielt einstellen zu können. Die Steuerung erfolgt über die AVMFritz!-WLAN-Router, die auch Telefone, Heizkörperregler, Lampen und Stromschalter verbindet. Konrad Isler, Produktmanager von AVM: "Sie brauchen ein warmes Wohnzimmer, eine warme, ein warmes Badezimmer Zwischen sechs und 8:00 morgens. Dann gehen sie zur Arbeit. Dann wollen Sie herunterregeln auf eine Absenktemperatur. Oder wir können es auch Spartemperatur nennen, um dann um 18:00 die Temperatur wieder auf die Komforttemperatur zu erhöhen. All das ist möglich, direkt über die Oberfläche und dann steuerbar über die App, über Taste, über unser Telefon." Das französische Unternehmen Scheider Electric überträgt seine Erfahrung bei der Steuerung von Industrieanlagen oder Krankenhäuser auf den Privatbereich. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wird dem Kunden so gezeigt, wie er Energie und Geld sparen kann. Und da spielt sogar der aktuelle Wetterbericht eine Rolle. Eve Systems setzt mit den eigenen Geräten ganz auf den neuen Industrie-Standard "Matter". Damit, so der Senior Manager Tim Böth, wird dafür gesorgt, dass verschiedene Systeme miteinander kommunizieren können: "Die ganzen Menschen haben ihr Apple oder Samsung Gerät in der Hosentasche oder Lautsprecher von Amazon und Google zu Hause. Und die möchten die nutzen und wir bieten die Geräte, die damit gut funktionieren." Auf der IFA gibt es natürlich auch diesmal die üblichen Hingucker. In diesem Jahr ist es zum Beispiel der faltbare Bildschirm des Asus Zenbook 17 Fold, das mit Bluetooth-Tastatur wie ein normaler Laptop bedient werden kann, bei Bedarf aber im Desktop-Modus zu einem 17-Zoll Bildschirm aufgeklappt werden kann.

