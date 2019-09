In Südostasien herrscht derzeit dicke Luft. Über der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur lag am Dienstag eine dichte Decke aus Feinstaub. Touristen konnten zwar auf die Aussichtsplattform der Petronas Twin Towers fahren. Zu sehen war dort oben allerdings nicht viel. O-TON MUSHARRAAF ISMAIL, TOURIST: "Malaysia ist ein sehr schönes Land. Die Menschen sind freundlich, das Essen schmeckt auch. Aber vom Ausblick bin ich ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht." Die Luft ist vielerorts so dreckig, dass das Atmen gesundheitsschädlich ist. Hunderte Schulen mussten daher geschlossen werden. Die Regierung versucht nun sogar das Wetter zu beeinflussen. Diese sogenannte Wolkenimpfung soll es regnen lassen, damit die Luft wieder sauber wird. Erfolg hat das selten und so bleibt nur der Griff zur Gesichtsmaske. Die Ursache für die Verschmutzung liegt im Nachbarland Indonesien. Wie jedes Jahr zu dieser Zeit brennen die Bauern den Wald ab, um Platz zu schaffen für Palmölplantagen oder die Papierproduktion. Seit Januar sind bereits 330.000 Hektar abgebrannt. Diese Orang-Utans werden in Sicherheit gebracht, um sich von dem Rauch erholen zu können. Tausende Menschen leiden an Atemwegsinfekten, besonders Kinder sind betroffen. Die Krankenhäuser und Arztpraxen sind voll. O-TON ADI HAMDAN, ANWOHNER: "Die Sicht wird schlechter, der Smog stört uns in unseren Aktivitäten. Die Familien, die vom Smog betroffen sind, tun mir leid." Die indonesische Regierung hat angekündigt, weitere Feuerwehrleute einzustellen und mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, um der Brände Herr zu werden. Doch das Unterfangen ist fast aussichtslos: In der Region herrscht extreme Trockenheit und Meteorologen zählen mehr als 1300 einzelne Feuer.