Der Onlinedienst Snapchat will Beiträge des US-Präsidenten Donald Trump nicht mehr fördern. Das Unternehmen teilte mit, es wolle kein Verstärker für rassistische Stimmen sein. Das Profil des 73-Jährigen wird nicht mehr im "Discover"-Bereich auftauchen, erklärte der App-Betreiber und reagierte damit auf die Drohungen, die Trump mit Blick auf soziale Medien ausgesprochen hatte, ebenso wie auf seine Äußerungen in Bezug auf die andauernden Proteste im Land. Snapchat gab es zunächst als Foto-App, ist inzwischen aber auch für Politiker und Medien zu einem wichtigen Kanal geworden, um jüngere Menschen zu erreichen. Trump hatte auf Twitter auf erste Ausschreitungen in Minneapolis nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd reagiert. Der US-Präsident schrieb, man werde die Kontrolle wiederherstellen, und er fügte hinzu: "When the looting starts, the shooting starts" - was übersetzt so viel heißt wie: "Wenn Plünderungen beginnen, wird geschossen."