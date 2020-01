Die Kassenbon-Pflicht ist zur Zeit in aller Munde. Bei diesem Bäcker im bayerischen Moosinning: wortwörtlich. Auf dem Vanille-Himbeer-Krapfen brilliert seit kurzem neben einer Himbeer-Glasur ein Kassenbon aus Zuckermasse. Ein Zeichen des süßen Protests vom Bäckermeister Ludovic Gerboin gegen das seit Anfang des Jahres geltende Gesetz der Bundesregierung. „Das größte Problem für uns mit diesem Gesetz, mit diesen Bons ist: das war nicht nötig! Weil seit zwei Jahren ist unsere Kasse sicher und das war eh alles ausgedruckt, was die Verkäuferin gemacht hat. Keiner versteht warum! Kein Bäcker ist mit dem Gesetz nicht einverstanden, sondern mit den Bons sind wir nicht einverstanden." Seit 1. Januar muss zu jedem noch so kleinen Einkauf - auch beim Bäcker - ein Beleg gedruckt werden - egal, ob der Kunde will oder nicht. Meistens landet das Papier sofort im Müll. Der Bäckerverband spricht von riesigen Abfallbergen in den Geschäften. Auch viele Kunden nervt das Gesetz. Deswegen unterstützen sie den Bäckermeister aus Frankreich. "Mit dieser Aktion - tolle Sache. Diese Kassenbongeschichte - von der Politik ein bisschen übertrieben meines Erachtens. Finde ich echt eine coole Sache. Ein bisschen dagegen wirken." "Ist totaler Käse einfach und deswegen haben wir die gekauft. Wir kommen eigentlich aus der Nähe von Landsberg, sind jetzt beim Baden gewesen und dann haben wir unbedingt hier anhalten müssen, so dass wir noch welche mitnehmen." So schmeckt auch den Kritikern die neue Bon-Pflicht. Die Nachfrage nach den Protest-Krapfen ist innerhalb von wenigen Tagen von sechs Krapfen auf mehr als 450 gestiegen. Noch bis zum Ende der Faschings-Zeit will Gerboin sie anbieten. Ein Manko hat die Aktion allerdings: Ein Papierbon muss trotzdem ausgeteilt werden.