So sieht vermutlich der Traum von so manchem Sportler aus, der sich zur Zeit um Höchstleistungen bemüht, aber erst in einem Jahr so richtig fit sein sollte: Die olympischen Medaillen der Sommerspiele 2020 in Tokio. Genau ein Jahr vor Beginn der Spiele wurden mit einer aufwendigen Enthüllungs-Zeremonie die Edelmetalle, die den erfolgreichen Aktiven um den Hals gelegt werden sollen, vorgestellt. Anwesend waren am Mittwoch in Tokio unter anderem der IOC Präsident Thomas Bach sowie der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe. Das Design der Medaillen kommt von Junichi Kawanishi. Die Medaillen haben einen Durchmesser von 85 Millimetern und wurden aus recyceltem Edelmetall hergestellt, das von gespendeten Elektrogeräten stammen soll.