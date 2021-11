Der US-amerikanische Chef-Immunologe Antony Fauci hält es für möglich, den COVID-19-Gesundheitsnotstand im kommenden Jahr überwinden zu könnten. Vorrausgesetzt, die USA erhöhen die Impfraten - auch, was Auffrischungsimpfungen angeht. "Schauen Sie sich einmal an, was andere Länder jetzt tun. Sie führen Booster für praktisch jeden ein. Ich denke, wenn wir das auch ernsthaft umsetzen, können wir die Krankheit bis zum Frühjahr ziemlich gut in den Griff bekommen." Allerdings gebe es unterschiedliche Auffassungen darüber, was "in den Griff bekommen" bedeute, so Fauci. Er stimme nicht mit denjenigen überein, die glauben, dass es an der Zeit sei, mit dem Virus leben zu lernen. Die derzeitigen Fallzahlen seien zu hoch. "Ich möchte mich nicht zurücklehnen, wenn wir 70.000 bis 85.000 Neuinfektionen pro Tag haben, und sagen: 'Na ja, besser können wir es nicht. Damit müssen wir leben.' Das ist wirklich nicht der Punkt, an dem wir sein wollen." Der Schlüssel zur Eindämmung des Virus liege in Auffrischungsimpfungen, die in den USA derzeit frühestens sechs Monate nach der vorherigen Impfung für Risikogruppen zur Verfügung stehen. Manche Staaten haben die Booster auf die meisten Erwachsenen ausgeweitet. Auch wenn die pandemische Phase von COVID bald zu Ende sein könnte, gehen manche Experten davon aus, dass das Virus nicht eliminiert werden kann und endemisch wird, wird etwa die Grippe oder Windpocken.

