Der Domino-Park im New Yorker Stadtteil Brooklyn ist zwar klein aber fein. Und setzt in Zeiten der Corona-Pandemie deutliche Zeichen. Oder besser gesagt Kreise auf dem Rasen. Die Kreise sollen den Besuchern helfen, die während der Pandemie geltenden Abstandsregeln, einzuhalten. Wer in seinem Kreis bleibt, kommt den anderen nicht zu nahe. Eine gute Idee, finden diese Parkbesucher: "Ich denke, diese Kreise sind ein kreativer Weg, um das Social Distancing zu fördern. Aber ich denke, nicht alle bleiben auch in ihrem Kreis. Sie stehen auf und rennen herum." "Ich finde das cool. Wir sind hier. Also sind wir nicht dagegen, sondern dafür." "Es ist schon ein wenig merkwürdig, wenn man es mit früher vergleicht. Aber wenn man bedenkt, was gerade passiert, ist es ein schöner Weg um sicherzustellen, dass wir Abstand halten." Für diejenigen, die sich nicht an die Abstandsregeln halten, kann es in New York teuer werden. Die Polizei verhängt dafür Strafen von bis zu 1000 Dollar. Die Kreise auf dem Rasen, können da auch eine Mahnung sein.