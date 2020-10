HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON MARKUS SÖDER (CSU), MINISTERPRÄSIDENT BAYERN: "Wir wollen keinen kompletten zweiten Lockdown, wie im Frühjahr. Dabei bleiben wir auch. Schulen und Kitas sollen als letztes betroffen sein. Ab einem bestimmten Inzidenzwert wird es dann schwierig, das einzuhalten. Das war ja auch vor Ort in Berchtesgaden oder in Rottweil der Fall. Aber für mich ist klar: Die Schulen werden als letztes geschlossen - und Schulen und Kitas werden im schlimmsten Fall als erstes wieder geöffnet. [...] Jetzt warten wir mal ab, was wir morgen in Berlin alles miteinander beschließen. Klar ist, das wird nicht einfach. Und klar ist, es wird auch nicht schön. Aber ehrlich gesagt, das hilft jetzt alles auch nichts. Wir müssen die Welt nehmen, wie sie ist. Keiner in Deutschland wollte sich mit einem Thema wie Corona beschäftigen und keiner wollte sich so lange damit beschäftigen wie jetzt. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Am Ball bleiben - jeden Tag."

