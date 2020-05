HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet O-Ton Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Man muss wirklich sehr aufpassen, dass extreme Gruppen und Verschwörungstheoretiker nicht zunehmend glauben, diesen liberalen Wunsch kapern zu können. Jeder muss genau auch aufpassen, dass er sich da nicht in einer solchen Form auch von solchen Leuten manipulieren lässt. Zumal klar ist seit diesem Wochenende: Die AfD hat endgültig ihr wahres Gesicht gezeigt. Es wird jetzt in den Wochen ganz entscheidend darauf ankommen, ob die Trennung von sehr rechten und rechtsextremen Kräften wie dem brandenburgischen Fraktionsvorsitzenden, noch Fraktionsvorsitzender, ob die durchgezogen wird oder nicht. Trotz Corona bleibt die AfD und all ihre Umtriebe, die sie machen, eine der zentralen politischen Herausforderungen für unsere Demokratie. Und dass genau diese Kräfte versuchen, jetzt das Wort Demokratie und Freiheit in den Mund zu nehmen, ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Deswegen werden wir auch da die Klarstellung und den Hinweis auf AfD und deren Aktivitäten massiv in den Vordergrund rücken. Zu Beginn der Corona-Krise konnte es der AfD gar nicht schnell genug gehen mit dem Lockdown. Insofern ist es nicht nur unglaubwürdig, sondern jetzt mit einem klaren politischen Motiv versehen, warum sie versuchen, eindeutig, jetzt diese vermeintliche neue Form der Liberalität zu entdecken. Das Wortl liberal und AfD schließt sich komplett aus. Beides passt nicht zusammen. AfD zeigt jetzt ihr wahres Gesicht mit ihren Mitgliedern. Und ich bin sehr gespannt, wie das am Ende ausgeht. Es bleibt auf jeden Fall ein Wrack übrig von dieser Partei, eine Ruine. Es wird sich nur zeigen, ob die noch rechteren Kräfte sich durchsetzen oder nicht."