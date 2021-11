HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Das, was der Bund jetzt macht, reicht nicht. Olaf Scholz hat heute gesagt, man müsse jetzt gut über den Winter kommen und man müsse Deutschland winterfest machen. Man kann bei einem stürmischen Winter nicht mit Sommerreifen fahren. Das bisherige Angebot ist eher ein Sommerreifen-Set statt ein Winter-Paket. Das wird nicht funktionieren. Jetzt spricht zwar keiner mehr auf der betroffenen Ampel-Partner von Freedom Day, aber das war die Ankündigung, Beendigung epidemischen Lage, mit der Ankündigung beides Freedom Day. Dies ist absurd. Ich freue mich sehr, dass nächste Woche eine MPK jetzt stattfindet. Aber was haben wir für einen Druck entfachen müssen, dass wir überhaupt reden können? Ich finde den Zeitpunkt deswegen nicht optimal, er hätte vor diesem Gesetzesvorschlag sein müssen und nicht quasi, wenn das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen und vorbei ist. Denn es gibt eine Menge zu besprechen. Was fehlt? Wir brauchen 2G flächendeckend in Deutschland. Und zwar wo es nur geht. Ich werde auch in Bayern vorschlagen, unserem Koalitionspartner hier an der Stelle noch mal grundlegend das zu erweitern, wo 2G wo möglich ist und dann auch wenn 2G ist die Maske dort zu verwenden. Einfach deswegen zum Schutz. Also bis zu den jeweiligen Platz, wenn Abstand gewahrt ist, auch 2G mit Maske zu machen. Und wir werden vorschlagen, dass man in den Bereichen, wo wir auch die Situation haben, dass man quasi überhaupt nicht ausweichen kann, Clubs und Discos auf 2G+ umzusteigen. Das wäre der Vorschlag. 2G+ heißt, dass dort ein Schnelltest noch einmal gemacht wird, bevor man in das Vergnügen startet. Denn das Wichtigste ist, um die Akzeptanz von Impfungen und von 2G Regeln zu halten, muss auch die maximale Sicherheit an der Stelle gewährleistet werden. 3G am Arbeitsplatz, das ist in den Vorlagen nicht drin, muss konsequent umgesetzt werden, mit dem Auskunftsrecht und der Möglichkeit zu erkennen, wer beispielsweise geimpft ist oder nicht. Wir brauchen eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Das ist meiner Meinung nach notwendig. Wir brauchen ein klares Commitment der Länder und des Bundes, nicht die STIKO-Empfehlung zur Basis zu nehmen. STIKO-Empfehlung heißt erst ab 70. Dies ist, sorry wenn ich das sage, einfach zu spät und der Lage nicht angemessen. Ich respektiere die STIKO. Nicht, dass wieder neu der Zwist kommt, aber wir müssen uns da anders orientieren. Wir müssen jetzt als einzige echte Chance, die wir haben und die uns bleibt, ist vor allem impfen, impfen, impfen. Deswegen ist wichtig, die Drittimpfung voranzubringen. Aus meiner Sicht, in Israel wird es ab dem fünften Monat gemacht mit mittlerweile großen Erfolgen. Man kann nur empfehlen, so schnell wie möglich das zu machen. Parallel die Impfzentren, die wir ja reaktivieren, jetzt auch hochzufahren. So schnell wie möglich durch die Kommunen. Und ich werte das als positives Signal, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es jetzt wieder Schlangen vor den Impfzentren gibt. Das ist sehr, sehr gut."

