MARKUS SÖDER, CSU-PARTEIVORSITZENDER "Spannende Tage für Deutschland, schwere Zeiten für die Union, meine sehr verehrte Damen und Herren. (SCHNITT) Deswegen ist es auch wichtig, dass man ein Wahlergebnis respektiert. Dafür gehört für mich auch, vom Stil, dass ich an der Stelle noch einmal, weil das bisher kaum erfolgt ist, Olaf Scholz gratuliere, dazu dass er die meisten Stimmen in Deutschland bekommen hat, ich will das an der Stelle ausdrücklich auch als Parteivorsitzender der CSU machen. (SCHNITT) Aber ich würde es mal so sagen, zunächst mal, ist die SPD jetzt diejenige, die die Stimmen voran hat, am Zug. Und wenn das nicht funktionieren sollte, wenn das nicht funktionieren sollte, dann sind wir zu jeden Gesprächen bereit, denn Deutschland muss regierungsfähig sein und muss regierungsfähig bleiben. Für unser Land, für die Menschen, aber auch in der Mitte Europas haben wir da eine internationale Binde- und Verantwortungsfunktion. (SCHNITT) Die besten Chancen Kanzler zu werden hat derzeit Olaf Scholz, eindeutig."

