Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat einzelne Unions-Abgeordnete kritisiert, die mit der Vermittlung von Corona-Masken Geld verdient haben. So ein Verhalten könne man nicht akzeptieren, sagte der CSU-Chef bei einem Besuch einer Schnellteststation in Nürnberg. "In einer Krise zu helfen, ist das Gebot aller aber damit Kasse zu machen, eben nicht. Und deswegen glaube ich, sind diese Fälle, die gewesen sind, schwerwiegend. Sie sind aber auch konsequent geahndet worden. Das muss man jetzt einmal sagen. Und jetzt darf eines nicht passieren, dass da der Versuch gemacht wird, daraus Wahlkampf zu machen von anderen Stellen. Aber ich glaube, die notwendigen Prozesse sind rasch und konsequent auf den Weg gebracht worden. Dass da ein Schaden insgesamt entstanden ist, ein großer, ist unbestritten." Die Verhaltensregeln für Abgeordnete müssten grundlegend überarbeitet werden, auch der Themenkomplex Lobbyregister und Parteispenden müsse "noch einmal durchleuchtet" werden, so Söder. Zur Debatte, ob gegen das Coronavirus geimpfte Personen Ausnahmen von den Beschränkungen bekommen sollten, sagte er: "Denn wer geimpft ist und wer sich impfen lässt, wir haben keine Impfpflicht, muss aber auch die Freiheit haben, bestimmte Vorteile in Kauf zu nehmen. Und es ist auch aus meiner Sicht grundrechtsmäßig nicht gerechtfertigt, dass der, der sich impfen lässt, der den kleinen Piks annimmt, dass der quasi mit den gleichen Einschränkungen jedenfalls auf Dauer zu rechnen hat." Unterdessen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unzureichende Informationen der Impfstoff-Produzenten zu den Lieferterminen kritisiert. Außer von Biontech wisse man nicht, wann die Hersteller in den nächsten Monaten lieferten, sagte Spahn am Freitag in Berlin. Zudem sei noch nicht genug Impfstoff vorhanden, um alle Impfzentren und parallel alle Arztpraxen zu versorgen.

