Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON CSU-VORSITZENDER UND BAYERNS MINISTERPRÄSIDENT MARKUS SÖDER "Erneut gibt es schwere Vorwürfe und schwere Anschuldigungen, die insgesamt geeignet wären, wenn sie stimmen, das Vertrauen in die Demokratie, aber auch in die CSU nachhaltig zu schädigen. Deswegen ist es wichtig, so rasch, so transparent und so lückenlos, wie es nur irgendwie geht, diese Vorwürfe zu entkräften und aus der Welt zu schaffen. Hilfe anzubieten in der Krise, ist eine Tugend. Damit Geschäft zu machen, ist mit den Werten der CSU und der Demokratie nicht vereinbar... Heute hat erneut der Ehrenausschuss getagt, der Ehrenausschuss und grundlegende Konsequenzen gefordert. Ich kann das nur unterstützen, und zwar nachhaltig. Es ist jetzt an der Zeit, reinen Tisch zu machen, alle Vorwürfe zu entkräften, proaktiv zu gestalten und so schnell wie möglich dies aus der Welt zu bringen, insbesondere deswegen, weil wir sonst weiterer Schaden und weiterer Vertrauensverlust entsteht... Das ist jetzt schwere Stunde natürlich für alle Beteiligten, auch für die betreffenden Personen. Umso wichtiger ist, dass jeder seinen Beitrag leistet, es schnell und klar und deutlich zu regeln. An der Stelle darf es keine Hängepartie werden. Wir brauchen rasch Klarheit, wir brauchen deutliche Worte und dann im Zweifelsfall auch ganz klare Konsequenzen. Das betrifft auch die Konsequenzen, was Ämter betrifft in der Partei eindeutig, und auch, was das Mandat betrifft."

