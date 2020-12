Bayern bereits bereit? Nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder sind die Vorbereitungen der anstehenden Corona-Impfungen in Bayern abgeschlossen. Die Logistik stehe, sagte der CSU-Chef am Montag be ieinem Besuch in einem Impfzentrum auf dem Münchner Messegelände. Entscheidend sei jetzt, ob es ausreichend Impfstoff gebe und ob sich auch ausreichend viele Menschen impfen ließen. O-Ton: Aber natürlich braucht es in der Tat viel Impfstoff. Ich finde es gut,dass es noch mal am Wochenende eine Last-Minute-Bestellung gegeben hat, sozusagen, weil man doch festgestellt hat, man braucht vielleicht doch mehr Impfstoff. Ich glaube, dass jetzt genügend Impfstoff bestellt ist für das nächste Jahr. Aber das Problem ist bei uns auch nicht, ob genügend theoretisch da wären für ein Jahr, sondern wann er kommt." Später im Verlauf des Tages begab sich Markus Söder selbst in Quarantäne. Der Leiter seiner Staatskanzlei, Florian Herrmann, war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Als Kontaktperson 1 habe ich mich umgehend in Quarantäne begeben", schrieb der CSU-Chef auf Twitter. Die Amtsgeschäfte werde er digital weiterführen. Er wünsche Herrmann "einen milden Verlauf und gute Besserung".

