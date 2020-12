Ortstermin in Nürnberg. Nach dem weiteren Anstieg der Coronainfektionen hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Freitag erneut für schnelle, einheitliche Verschärfungen der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Zusammen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn liess sich der Ministerpräsident durch die Impfstation auf dem Nürnberger Messegelände führen. "Trotzdem, ich plädiere dafür, keine unendlich langen Differenzierungen mehr zu machen, sondern wenn, alles runterfahren. Und zwar von Geschäften, dann Schulen, Kita, den gesamten Bereich. Warum? Weil es eine einheitliche Regelung gibt. Ich glaube, dass die Idee, alles bis ins letzte Detail so intelligent wie möglich zu organisieren, im Endeffekt nur immer dazu führt, dass es ein Kleinklein ist, bei dem keiner mehr die Übersicht hat. Jetzt ist es einfach mal so, dass auch zwischen Weihnachten, Neujahr nicht reicht. Wir müssen es deutlich früher machen, wie der Bundesgesundheitsminister sagt, je eher, desto besser. Und das heißt nicht nur kurz vor Weihnachten, sondern eigentlich, wir brauchen schon für die nächste Woche Maßnahmen." Spahn gab einen Ausblick auf die mögliche Impfsituation im kommenden Jahr. "Aber es wird so sein, dass wir in den ersten, ich habe es gerade schon gesagt, Wochen und Monaten sehr stark werden priorisieren müssen. Wir werden zu Beginn, nach Stand heute, Biontech als ersten zugelassenen Impfstoff haben und Moderna höchstwahrscheinlich als zweiten dann im Laufe des Januars, Stand heute. Wir werden dann, wenn die beiden zugelassen würden, werden, im ersten Quartal, so 11- 12 bis 15, 16, 17 Millionen - es liegt auch ein wenig an der Produktion, natürlich, wie die gelingt - Dosen für Deutschland haben. Sie müssen zweimal impfen einen Impfling, damit die volle Wirkung eintritt. Und das macht eben sehr, sehr deutlich, das wird insbesondere dann reichen, gerade um die besonders Gefährdeten, die über 80-Jährigen, diejenigen, die in den Pflegeeinrichtungen leben und arbeiten, zu impfen." Er gehe davon aus, dass man spätestens im dritten Quartal des kommenden Jahres ausreichend Impfstoff zur Verfügung habe, um ohne Einschränkungen impfen zu können, so Spahn. In Nürnberger Impfzentrum sollen neben einer digitalen Anmeldung auch getrennte Bereiche für die Klärung eventueller Fragen in Einzelgesprächen bereitgestellt werden. Zudem sind mobile Impfstationen geplant, die im Stil von "Lesebussen" auch abgelegenere Orte anfahren sollen.

