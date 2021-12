HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Ich glaube, die entscheidende Frage ist einfach, die epidemische Notlage wiederherzustellen. Dies ist der eigentliche Pferdefuß an der gesamten und der eigentliche Grund und Kardinalfehler, den die neue Bundesregierung, die Ampel, eigentlich gemacht hat. Denn nur diese Herstellung der epidemische Notlage gibt die Möglichkeit, rasch und im Zweifelsfall notwendig zu reagieren. Wir wundern uns etwas, was der Bund macht. Der Vorschlag, der jetzt kommt für die heutige MPK, der Text kommt vom Bundeskanzleramt selbst, der Hinweis ab dem 28. Der Bundesgesundheitsminister hat noch am Sonntag dies für Weihnachten ausgeschlossen. Das ihm unterstellte Institut, das RKI, sagt das Gegenteil. Also das muss vorher noch mal aufgeklärt werden. Was ist jetzt die Aussage? Wo liegt die Mehrheit, wenn 10 000 demonstrieren und sich zeitgleich 50 000 an einem Sonntag boostern lassen. Dann zeigt das relativ eindeutig, wie auch die demokratische Verteilung sozusagen ist. Die Bayern lassen sich impfen und boostern und das finde ich sehr, sehr positiv. Das heißt, wir können jetzt auch, was diese Woche betrifft und Weihnachten betrifft, eigentlich zuversichtlich auf das Weihnachtsfest schauen, denn zu Weihnachten selber wird es keine Einschränkungen geben."

