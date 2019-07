MARKUS SÖDER (CSU), PARTEIVORSITZENDER: "Jetzt ist das Verfahren insgesamt schon eine bittere Sache, und auch vom Ergebnis her ein stückweit für die CSU insbesondere enttäuschend, weil das demokratische Prinzip des Spitzenkandidaten durch negative Mehrheiten geblockt wurde. Durch eine Koalition aus Macron und Orban, die am Ende die Gewinner waren dieses Prozesses. Aber dass jetzt die SPD da noch zusätzlich eine Schippe drauflegt, indem sie dafür sorgt, dass Deutschland als einziges Land in dem Rat nicht für Deutschland sein kann, ist ein einzigartiger Fall in der Geschichte der Bundesrepublik und eine echte Belastung für diese Koalition. (SCHNITT) Entschuldigung, da fehlt einfach jedes Verständnis dafür, da blamiert sich Deutschland ein stückweit international, und eine Regierung muss alles dafür tun, damit ein eigenes Land gut dasteht im Ausland und sich nicht blamiert. (SCHNITT) Die Grundlage für das Ergebnis wurde ja in erster Linie dadurch gelegt, dass Präsidenten wie Macron oder auch Orban unseren Kandidaten persönlich diskreditiert haben; und zwar mit Argumenten - mangelnde Regierungserfahrung oder Sprachkenntnisse -, die zum Teil absurd oder selbst für sie selber nicht zutreffen können. (SCHNITT) Mein Eindruck ist, dass die Bundeskanzlerin sich da schon Mühe gegeben hat, aber klar ist auch, vergessen Sie nicht, die EVP ist leider nicht mehr so stark, wie sie war. Und offenkundig ist ein Verhalten, wie es die SPD zeigt, ja auch ein Signal in andere europäische Länder, dass Deutschland nicht dieselbe Kraft mehr hat. Denn was erkennbar ist, auch über die Zwischendiskussionen im Europäischen Parlament, wie sich deutsche Sozialdemokraten verhalten, hat es, glaube ich, nicht nur in der Abstimmung, sondern schon lange vorher, die deutsche Position ein stückweit geschwächt und unterminiert."