HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Wir begrüßen ausdrücklich und stimmen mit, dass heute im Bundestag und Bundesrat das Neuinfektionsschutzgesetze auf den Weg gebracht wird. Es ist eine ganz wichtige Weichenstellung, weil es nämlich eine gesetzliche, verbesserte und breitere parlamentarische Legitimation setzt für entsprechende Maßnahmen, die die Länder treffen. Wir sind fest überzeugt, dass es gut ist, dass eine breitere gesetzliche Basis notwendig ist, um Einzelfallverordnungen zu legitimieren, zumal in dem Gesetz ja überall mit zeitlichen Beschränkungen gearbeitet wird. Das ist für Corona da, für nichts anderes. Und insofern unterstützen wir das und wissen auch, dass wir an der Stelle alle gefordert sind. Die heutigen Corona-Zahlen in Bayern sind auch eindeutig. Übrigens, es stabilisiert sich. Aber es ist kein Rückgang. Es stabilisiert sich, aber es ist kein Rückgang. Es gibt eine Seitwärtsbewegung, aber leider, leider keine Rückwärtsbewegung. Das heißt ja, die exponentielle Steigerung, die ist zum Glück gebrochen. Aber wenn wir nicht, wenn wir nicht weiter uns entwickeln, dann wird es irgendwann, wenn man einfach von jetzt auf sofort wieder lockern würde, wird es einfach wieder ansteigen. Wir werden uns in der nächsten Woche ja noch einmal auf der MPK beschäftigen, wie geht es weiter mit der Schule? Wir wollen auch da ein Signal setzen. Dann natürlich Signal für die Sicherheit der Pädagogen auf der einen Seite, aber auch ein Signal für die Sicherheit der Schüler. Schule so lange wie möglich offen bleiben. Aber wir müssen eine Hotspot- Vereinbarung treffen. Also dort, wo entsprechend hohe Zahlen, Infektionszahlen sind, muss es auch ein Angebot geben, wie man Schule in anderer Form auch stattfinden lassen kann. Und auf der anderen Seite eben nochmal für die Schulfamilie ein Signal zu setzen, dass der Leistungsdruck sich verändern muss. Denn in dieser schwierigen Zeit muss Schulfamilie zusammenhalten."

