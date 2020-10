HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Bislang ist Deutschland ohne einen Lockdown ausgekommen. Wenn das so bleiben soll, dann müssen wir jetzt ernsthaft gemeinschaftliche Maßnahmen ergreifen. Denn wenn es uns nicht gelingt, die Infektionszahlen zu drücken, können Kontakte nicht mehr verfolgt werden. Können Kontakte nicht verfolgt werden, braucht es am Ende Kontaktbeschränkungen. Das ist dann die Vorstufe eines Lockdowns. Den will keiner, aber ich sage Ihnen sehr offen, wir nähern uns dieser Situation wieder mit großen Schritten in ganz Deutschland. In einigen Regionen ist es kaum mehr möglich, die Kontakte zu verfolgen. Ich bin ein überzeugter Föderalist, aber ich glaube, dass der Föderalismus zunehmend an seine Grenzen stößt. Deswegen bin ich eher dafür, dass wir noch einmal das Infektionsschutzgesetz mit grundlegenden Regeln versehen. Das würde uns mehr helfen, als jetzt immer nur die Vollmachten zu verlängern. Ich glaube, wir müssen noch einmal generell überlegen, mehr Rechte der Länder auf den Bund zu übertragen, wenn wieder ein einheitlicher Rahmen notwendig ist. Das würde uns in der Debatte noch mehr helfen. Wir brauchen Maskenpflicht auch in ganz Deutschland auf öffentlich belebten und hochfrequentierten Plätzen. Nicht nur direkt in der U-Bahn, sondern auch in den U-Bahngängen, auf den großen Plätzen, in den Einkaufspassagen. Wir haben es ja schon in den Geschäften, und da hat es auch gut funktioniert. Da hat es auch wenig Ansteckungen gegeben. Das ist sehr positiv, aber da muss es umgekehrt auch an anderer Stelle entsprechend erfolgen auf öffentlichen Plätzen. Und es braucht auch eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz soweit Abstand halten nicht möglich ist."

