STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder (CSU), Parteichef: "Heute ist ein bitterer Tag. Ich bin auch persönlich sehr betroffen. Ich hatte gestern mit Stephan Mayer ein sehr langes und auch ein sehr menschliches Gespräch, an dem auch Alexander Dobrindt teilnahm, der auch jemand ist, der ihn seit vielen, vielen Jahren genau kennt. In diesem Gespräch mit Stephan Mayer hat er mich eindringlich gebeten, ihn aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Generalsekretär zu entbinden. Es geht ihm tatsächlich nicht gut. Offenkundig hat es nach einer Berichterstattung eines oder mehrere Gespräche gegeben, das lässt sich aus meiner Sicht nicht ganz klären, zwischen dem Generalsekretär Stephan Mayer und einem Journalisten. Ich sage es ausdrücklich und ganz klar: Die dabei wohl gefallenen Worte sind in keinster Weise zu akzeptieren, sind völlig unangemessen und auch ein indiskutabler Stil. Das hat Stefan Mayer mir gestern so gesehen, hat gesagt, wenn das so gefallen sei, er könne sich da nicht genau dran erinnern, aber wenn es so sei, dann sehe er rückblickend das auch so. Er hat sich dafür jedenfalls gestern schriftlich ausdrücklich entschuldigt. Ich werde heute noch eine Schalte des CSU-Präsidiums machen, wo es noch keine Entscheidung über die Nachfolge gibt. Aber die Nachfolge wird natürlich zeitnah entschieden werden, denn wir wollen rasch handlungsfähig sein.”

