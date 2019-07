CSU-Chef Markus Söder hat die SPD-Europaabgeordneten aufgefordert, am Dienstag im Europäischen Parlament für Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin zu stimmen. Die vom EU-Rat nominierte deutsche Verteidigungsministerin könnte an den Stimmen der 16 SPD-Europaabgeordneten scheitern. "Wenn es am Ende an der deutschen SPD scheitern sollte, ist das natürlich eine schwere Belastung, eine Belastung für eine Koalition. Es wäre peinlich für Deutschland. Wenn die CSU Verantwortung zeigt, dann muss es auch die SPD tun. Und deswegen noch mal der dringende Appell, ansonsten befürchten wir tatsächlich wieder eine weitere schwere Belastung für die Koalition in Berlin, und aus meiner Sicht gab es schon genügend dazu. Es reicht jetzt langsam an Schwierigkeiten." In der EU drohe dann eine tiefe institutionelle Krise, sollte sich das Parlament gegen die Entscheidung der EU-Regierungschefs stellen, sagte Söder am Montag in München mit Verweis auf ein SPD-Papier gegen von der Leyen.