BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**Keine Beschränkungen** Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON MARKUS SÖDER (CSU), MINISTERPRÄSIDENT BAYERN "Wir haben den K-Fall ausgerufen, der uns hilft, aber wir müssen auch nach dem Bundesgesetz die epidemische Lage feststellen. Wir werden es tun. Zweitens: Es gibt Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Genau dort, im privaten Bereich, finden viele Ansteckungen statt. Deswegen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, ein De-Facto-Lockdown für Ungeimpfte im ganzen Land. Maximal fünf Personen und zwei Haushalte dürfen sich treffen als Ungeimpfte, nicht Kinder unter zwölf allerdings eingerechnet." "Der Handel bleibt von 2G ausgenommen, weil die Menschen müssen einkaufen können, auch natürlich jemand, der sich nicht impfen lassen kann oder will. Aber um Kontakte zu reduzieren, wird die Quadratmeterzahl auf 10 pro Kunde begrenzt, und in der Gastronomie wird eine Sperrstunde ab 22 Uhr gemacht, um die Kontakte am Abend deutlich zu reduzieren." "Hinzu kommt, dass wir alle Jahresmärkte und Weihnachtsmärkte absagen. Wir hatten eigentlich darauf gehofft, dass die Veranstalter selber dieses Einsehen haben. Warum dort? Weil wir glauben, es führt zu unzähligen Kontakten. Es gibt keine effektive Kontrolle. Und insbesondere dann, wenn Clubs und Discos zu sind, ist unklar, wie sich die Ansammlungen ergeben und wie das genutzt wird. Deswegen keine Weihnachtsmärkte." "Und - auch das ist gelernt worden: Wir haben jetzt das maximale Testangebot in Alten- und Pflegeheimen. Wir glauben, dass ein absolutes Betretungsverbot nach den Erfahrungen der ersten drei Wellen an der Stelle übermäßig wäre, weil es weniger Nutzen bringt, als vielmehr auch zu erheblichen psychischen Folgen führt." "Der Bayerische Ethikrat hat ausdrücklich gesagt, eine partielle Impfpflicht ist sinnvoll. Er hält aber auch eine allgemeine Impfpflicht für nicht ausgeschlossen. Ich denke, wir müssen uns in Deutschland dieser Debatte noch einmal grundlegend stellen."

Mehr