STORY: Wie geht es weiter mit dem Wintersport in Deutschland? Besonders vor dem Hintergrund der spürbar höheren Temperaturen. Denn durch das milde Wetter ist auch das Skifahren an vielen Orten nicht mehr möglich. Dadurch wird es natürlich dort, wo Schnee liegt, etwas enger. So wie hier auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze: "Ich fühle mich schon sicher, weil ich vorsichtig bin. Aber es sind auf jeden Fall ziemlich, ziemlich viele Leute unterwegs, weil es ja nun die Woche ist, wo alle Ferien haben. Es könnten ein paar weniger sein, dann werden wahrscheinlich auch weniger Unfälle. Das glaube ich schon." Situationsangepasstes Verhalten, das ist auf jeden Fall schon mal sehr wichtig. Aber durch den Klimawandel bekommt das Thema Wintersport nun auch eine immer größer werdende politische Dimension. Besonders in einem Wintersportland wie Bayern: Markus Söder (CDU), Ministerpräsident Bayern: "Natürlich wollen wir Wintersport ermöglichen, nicht um jeden Preis. Natürlich brauchen wir Beschneiung und Anlagen, aber nicht so, wie es zum Teil in Österreich geht, auf Teufel komm raus zu machen. Sondern wir leben ja vom Wintersport und auch von dem Sommerurlaub. Da sind wir übrigens auch gerade gegenüber den Österreichern etwas stärker. Deswegen muss man für beides Konzepte entwickeln. Werden auch die heimische Tourismuswirtschaft sehr stark dabei unterstützen, diesen Wandel zu begleiten. Und wo es geht, Skifahren ja, mit Genuss, aber auch mit Verstand, es zu machen. Und wir wollen einfach nicht, dass die Berge am Ende ein Disneyland werden. Das soll es nicht sein." Noch liegt hier oben Schnee - auf knapp 3.000 Metern Höhe. Aber wie es in Zukunft weitergeht, und vor allem mit welcher Geschwindigkeit der Wintersport für Ski-Fans wie hier, immer schwieriger wird, das ist zurzeit noch völlig unklar.

