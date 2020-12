HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHER GESENDET. O-Töne von Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "In den letzten Wochen ist die Mentalitätsfrage hauptsächlich gewesen, wie umgehe ich eine Maßnahme? Oder wie reiht sich eine Maßnahme aus? Wir sollten jetzt umgekehrt daran arbeiten: Wie verbessere ich die Situation? Wie erreiche ich, dass möglichst viele mitmachen." "Wer denkt, man hilft Wirtschaft, indem man Corona ignoriert, der täuscht sich. Überall dort, wo man mit der Begründung, wir dürfen der Wirtschaft nicht Schaden zufüge, Corona Maßnahmen reduziert und nicht angewandt hat, überall dort, war der Schaden für die Wirtschaft auf Dauer doppelt und dreifach so hoch. Es wurden sogar Präsidenten deswegen abgewählt. Übrigens." "Ich möchte es nochmal klar begründen, warum das notwendig ist. Wir erleben, dass wir einen Teilerfolg haben. Durch den Teil Lockdown. Im Prinzip hat der Lockdown, so wie er geplant war, genau die Wirkung gebracht, eben teilweise. Fakt ist, es reicht aber nicht." "Weihnachten ist auch, eigentlich das wichtigste Fest im Jahr. Manche finden diese Einschätzung überhöht, ich glaube schon, sie ist auch gerade übrigens für viele ältere Menschen, das besondere Fest der Familie. Also für die Kinder ist es so, ist es häufig das Fest, wo man auch Hoffnungen hat, was man geschenkt bekommt, ja? Aber je älter man ist, desto mehr schätzt man dann den Wert von Familie."

