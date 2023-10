Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert eine grundlegende Änderung der deutschen Migrationspolitik und bringt dafür auch eine Grundgesetzänderung ins Spiel. Das sei eine Lehre aus dem Erstarken der AfD bei den Landtagswahlen am Sonntag in Bayern und Hessen, sagte der CSU-Chef am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstands in München.