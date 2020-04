Am Dienstagabend ist in München ein Flugzeug mit acht Millionen Schutzmasken an Bord gelandet. Es war am Morgen in Shanghai gestartet. Nach einer Zwischenlandung in Seoul kam die Lufthansa-Maschine mit der wertvollen Fracht sicher in München an, wo sie vom Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Lufthansa-Chef Carsten Spohr empfangen wurde. "Wir brauchen, und es ist jetzt vom Bund gestern beschlossen worden, die deutsche Notfall-Produktion, und zwar dringend. An sich haben wir alles im Land, was wir bräuchten. Wir haben die Textilhersteller. Wir haben die Maschinenbauer, und es muss jetzt so zusammengebracht werden, dass am Ende wir entsprechende Erfolge haben. Es kann nicht sein, dass wir da einem sehr, sehr harten, preistreiberischen Wettbewerb ausgesetzt sind, international. Und einige Länder auch mit Wildwestmethoden bei den Masken arbeiten. Ich freue mich, dass heute welche in Bayern angekommen sind. Aber mir ist klar, es ist für den heutigen Tag gut, aber der Bedarf bleibt weiter sehr hoch." Söder geht laut eigenen Aussagen fest davon aus, dass bald Maskenverpflichtungen in Deutschland kommen werden. Gerade dann, wenn man darüber rede, manche Dinge in Zukunft erleichtern zu wollen, sei dies mit hohen Auflagen zu versehen. Zum Beispiel Masken in Geschäften, Supermärkten und im öffentlichen Nahverkehr tragen zu müssen.