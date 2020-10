Ein kleiner Pieks für den Arm, ein großes Plus für die Gesundheit. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich medienwirksam gegen Grippe impfen lassen. Vor Beginn der Kabinettssitzung am Dienstag setzte ihm dabei niemand Geringere als Melanie Huml eine Injektion in den Oberarm. Die bayerische Gesundheitsministerin ist ausgebildete Ärztin. Die Grippeimpfung sei medizinisch sinnvoll, bis ein Impfstoff gegen das Corona-Virus gefunden sei, sagte Söder. "Denn wenn im Winter zwei Viren aufeinandertreffen - Grippe und auch Corona - möglicherweise nacheinander und der Körper geschwächt ist, das Immunsystem, dann kann sich dadurch ein erhebliches Gefährdungspotential ergeben." Der Ministerpräsident verwies auch auf die steigenden Corona-Infektionszahlen, namentlich in Berlin. "Wir haben Situationen in Paris oder Madrid, wo die Städte fast schon wieder zumachen, wo sie abgeriegelt werden. Wir wollen so was eigentlich nicht in Deutschland haben. [...] Wir sind in Berlin an einer gefährlichen Schwelle. Das sage ich bewusst mit Sorge, nicht mit einem Zeigefinder." Insgesamt vier Berliner Bezirke sind zu Risikogebieten erklärt worden, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein verhängten eine Quarantänepflicht für Einreisende. Noch setze Bayern auf eine einheitliche Regelung, so Söder.

