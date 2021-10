(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) CSU-Chef Markus Söder am Mittwoch in München: "Wir haben jetzt endlich Klarheit. Das heute war eine klare Vorfestlegung von Grünen und FDP und de facto eine Absage an Jamaika. Wir bedauern diese Entscheidung ausdrücklich. Ich habe auch mit Armin Laschet dazu telefoniert. Wir bedauern die Entscheidung von Grünen, FDP. Denn zum einen haben wir ein ernsthaftes Angebot gemacht. Ein wirklich ernsthaftes Angebot. Auch zu sehr konstruktiven Gesprächen. Und zum anderen glauben wir auch, dass Jamaika eine gute Chance gewesen wäre zur wirklichen Modernisierung des Landes." "Wir bleiben zwar gesprächsbereit, aber nicht in einer Art Dauerlauerstellung. Die Union ist auch nicht jetzt nach einer so klaren Vorprägung das Ersatzrad und nur dazu da, quasi immer ein gewisses Druckmittel zu erzeugen in den Verhandlungen, in denen dann Grüne und FDP sagen, wenn ihr SPD nicht spurt, dann reden wir man doch mal mit der Union. FDP und Grüne haben sich entschieden für diesen Weg der Ampel. Den müssen sie jetzt auch konsequent gehen. Das erwarten auch die Bürgerinnen und Bürger. Und es wäre im Übrigen auch nicht angemessen gegenüber der Union, wenn man in so einer dauerhaften Warteschleife sich befindet. Das ist auch mit dem Selbstbild, der Selbstachtung und Würde der Union verbunden." "Wir müssen uns nach dem heutigen Tag einfach mit der Realität konfrontiert sehen, dass es wahrscheinlich, und zwar sehr wahrscheinlich, eine Regierungsbeteiligung ohne die Union gibt."

