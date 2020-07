Wie Markus Söder sagt, ist es nach seinen Recherchen das erste Mal, dass ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin zu Besuch in einem bayerischen Kabinett ist. Mit dem Schiff ging es am Dienstag bei bestem Wetter von Prien am Chiemsee rauf auf die Insel Herrenchiemsee. Von dort aus fuhren die beiden mit der Kutsche zum Neuen Schloss. Hier traf die Kanzlerin dann die Kabinettsmitglieder der Landesregierung. Söder: "Du hast jetzt ja sozusagen Montag, heute und gestern viele Südländer bei dir gehabt, ja, gestern Italien, heute Abend Spanien, heute uns noch dazwischen. Also drei Südländer." Thema in der Kabinettssitzung war Deutschlands turnusgemäße Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union. Nach dem Gespräch sagte Söder: "Es war eine echt spannende Diskussion. Es waren tiefe Einblicke, ein sehr ehrlicher, sehr weitreichender und sehr offener Meinungsaustausch mit einer nahezu ganz großen Übereinstimmung, wenn ich das sagen darf." So pompös wurde die Kanzlerin in Bayern selten empfangen. So einig waren sich die Unionsschwestern lange nicht mehr, auch was die Zukunft der Europäischen Union angeht. "Wir haben gelernt, dass pandemische Prozesse nichts anders sind als die Globalisierung. Und dass Globalisierung nur mit einem starken Europa geht. Und wir haben auch glaube ich gespürt, dass allein der Rückzug in die nationale Nische auch von unserem kulturellen Werte-Verständnis nicht die Antwort für die Zukunft sein kann." "Und das, was für uns selbstverständlich war, zum Beispiel, dass die Vereinigten Staaten die Europäische Union mit beschützen. Das ist nicht mehr so selbstverständlich, das verändert sich. Und darauf müssen wir die geeigneten Antworten finden. Und diese Antwort kann nicht das Handeln jedes Nationalstaats einzeln sein." Laut einer Forsa-Umfrage wünscht sich die Mehrheit der Bundesbürger CSU-Chef Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union. Demnach würden das 52 Prozent begrüßen. Wen Merkel als ihren Nachfolger sieht, ist für manche bereits klar. (Frage eines Journalisten) "Planen Sie eine ähnliche Veranstaltung mit dem Kabinett in Nordrhein-Westfalen, eine Schifffahrt mit Norbert Röttgen, eine Kutschfahrt mit Friedrich Merz? Oder ist es heute schon etwas ganz Besonderes, das nur die Bayern so erleben werden?" "Ich habe jedenfalls immer gesagt, jetzt auch im Vorfeld dieser Einladung, wenn ich von anderen Kabinetten eingeladen werde, also anderen Ministerpräsidenten, unabhängig davon, ob sie sich jetzt um den CDU-Vorsitz bewerben oder nicht, dann würde ich auch andere Kabinette in Deutschland selbstverständlich besuchen." Überdurchschnittlich beliebt ist Söder bei den über 60-Jährigen. Neben den Anhängern der Union gibt es auch bei SPD und AfD eine stärkere Zustimmung. Am besten regiert fühlen sich die Deutschen einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Kantar zufolge von Merkel (CDU), Söder (CSU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD).