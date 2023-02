STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder, CSU-Vorsitzender: "Wir sind jetzt im Jahr zwei der Ampel-Zeitrechnung. Das erste Jahr war - und das darf man wirklich sagen, ohne jemand zu nahe zu treten - chaotisch. Es ist kein Vorwurf, wenn man schwere Entscheidungen zu treffen hat. Aber wenn man falsche macht, muss man das benennen. Das Ampel-Prinzip ist seit über einem Jahr: spät entscheiden, hin und her entscheiden, handwerkliche Fehler machen und sich dabei zerstreiten. Ich glaube, man kann sagen, die neue Bundesregierung, die Ampel, ist die schlechteste Bundesregierung, die Deutschland je hatte, liebe Freunde (Weißblitz). Alle reden von Zeitenwende, aber es ist bislang nur eine Zeitlupe. Viele Ankündigungen und die Wahrheit: Das einzige, was bislang wirklich zustande gekommen ist, waren 5000 Helme, liebe Freundinnen und Freunde. Sonst nichts. Nichts bestellt, nichts gekauft, nichts gemacht. Mittlerweile werden von den 100 Milliarden ein Großteil durch die Inflation aufgefressen und kann gar nichts geben. Und der Grund war eine SPD-Ministerin, die länger am Amt klebte, als manche am Boden, liebe Freundinnen und Freunde (Weißblitz). Wir helfen, wir helfen auch mit Waffen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ein Teil in dieser Ampel im Moment völlig überdreht. Und zwar die Grünen. Früher waren sie Oster- jetzt sind sie Militärmarschierer. Wenn die Grünen früher von Leos und Leoparden geredet haben, dann redeten sie meist vom Artenschutz, liebe Freundinnen und Freunde. Jetzt hat man den Eindruck, die Grünen reden sich geradezu in einen Kriegsrausch, besonders Frau Baerbock. Sie sagte vor einem der wichtigsten Gremien Manfred, die es gibt in Europa, dem Europarat, Deutschland, Achtung, Deutschland sei im Krieg mit Russland (Weißblitz). Die Eskalation von Sprache kann schnell zur Eskalation von Gewalt führen. Und deswegen will ich sagen: Wir helfen der Ukraine. Aber Deutschland ist nicht im Krieg mit Russland. Es kann nicht gehen. Herr Scholz, stoppen Sie endlich Frau Baerbock mit ihren unbedachten Äußerungen zum Schaden unseres Landes."

