HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Was noch fehlt, ist einige Punkte. Es fehlt zum Beispiel eine klare Regel, was Quarantäne betrifft, insbesondere bei kritischer Infrastruktur und anderen Bereichen. Wenn so viele ansteckend sind, muss dann wirklich geklärt werden vonseiten des Bundes: Wie geht man mit der Kontaktverfolgung nach? Wie geht man auch mit der Quarantäne-Regel nach? Und ganz wichtig: Was gilt für Genesene? Die FDP verrennt sich zunehmend in der gesamten Corona-Politik. Es tut mir ein bisschen leid, ich habe das heute auch nachgefragt. Da gab es vonseiten der FDP ein Ausweichen. Wenn man allein hört, was Herr Kubicki sagt, in dem er meint, eine Impfpflicht, sei eine Rache der Geimpften an den Ungeimpften. Das ist ein völlig neuer Ton von Verschwörungstheorie, der dargestellt wird, der übrigens die Gesellschaft spaltet und sie nicht zusammenführt. Wir stellen fest, dass das Abschaffen der epidemischen Notlage ein schwerer Fehler war. Wir stellen fest, dass nicht ausreichend genug vorgegangen wird gegen Hass und Hetze, in dem man zum Beispiel Telegram nicht in Deutschland blockiert, sondern sich auf endlosen Dialog mit den Unternehmen einlässt, die im Ausland sitzen. Und insofern verrennt man sich auch hier bei diesem Thema ganz eindeutig. Ich verstehe, wer alles genervt und gestresst ist von Corona. Und selbst diejenigen, die immer gut mitgemacht haben, stoßen langsam an ihre Grenzen. Und ich verstehe das. Es geht uns allen so. Trotzdem meine Bitte, einfach weiter dabei zu bleiben. Denn das, was jetzt auf uns zukommt - ich kann nicht hundertprozentig vorhersagen und einschätzen, wie gefährlich es ist. Aber alles, was vorliegt, zeigt, dass es eine Herausforderung sein wird. Und zwar möglicherweise eine große."

