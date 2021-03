Ab diesem Freitag soll in Deutschland wieder mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden. Gesundheitsminister Jens Spahn reagierte am Donnerstagabend auf die Erklärung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zu sehr seltenen Thrombosefällen nach der Impfung mit dem Mittel des schwedisch-britischen Konzerns. Die Entscheidung werde von den Bundesländern, dem Paul-Ehrlich- und der Ständigen Impfkommission mitgetragen, hieß es. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach sich dafür aus, bei der Impfung neue Wege zu gehen: "Die Impfung-Priorisierungen müssen flexibler und mehr in einen Empfehlungscharakter umgewandelt werden, z.B. indem man Hausärzten mehr Möglichkeiten gibt zu impfen. Gerade bei AstraZeneca wird es die beste Chance sein, ein Impfstoff, der in der Akzeptanz etwas leiden wird, nach dem Hin und Her und dem Vor und Zurück, sind die Hausärzte die besten Vermittler und Mediatoren, gerade für den Impfstoff AstraZeneca. Und dort zu erreichen, dem Patienten eine Empfehlung zu geben und, was ganz wichtig ist, auch die Nachsorge zu betreiben, wenn es Fragen gibt." Die EMA hatte zuvor erklärt, sie sehe den AstraZeneca-Impfstoff weiter als sicher an. Zwar könne ein Zusammenhang zwischen einer Impfung und sehr seltenen Blutgerinnseln im Hirn nicht definitiv ausgeschlossen werden. Die EU-Behörde sei aber weiterhin der Ansicht, dass die Vorteile des Vakzins die Risiken überwögen.

