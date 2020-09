HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder (CSU), Bayerischer Ministerpräsident: "Ich bin sehr besorgt über die Weiterentwicklung von Corona. Ich habe das Wochenende mit sehr gemischten Gefühlen erlebt. Auf der einen Seite, gerade was München betrifft, ist es schön, Lebensfreude zu erkennen, bayerisches Brauchtum, bayerische Tradition. Insofern ist es auf der einen Seite schön zu sehen, wie viele Menschen sich mit Tracht dazu bekennen und sich da freuen. Andererseits sind die Bilder gerade am Viktualienmarkt und anderen Bereichen dann schon Anlass zu großer Sorge. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Die Infektionszahlen sind in München schlicht und einfach zu hoch. Wir sind über 50. Leider seit letzten Tagen stabil bei 50. Und es kann die Gefahr bestehen, dass das Infektionsgeschehen nicht mehr nachverfolgbar ist. Wir wollen nämlich die Priorität erhalten in München, dass Schulen und Kitas weiter beschult und auch die Kinder die Kita geben können. Wir wollen keinen wirtschaftlichen Lockdown. Deswegen werden wir uns überlegen, wie wir bei den Inzidenzen über 50 stabil in München aber auch generell das Regelwerk vertiefen. Dazu gehört zum einen die Maskenpflicht. Wir werden in München natürlich die Maske in der Schule behalten müssen. Das ist ganz klar. Zum Zweiten prüfen wir und werden dann noch einführen wollen, Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen, bei denen kein Abstand gehalten werden kann. Das Ganze hat den Sinn und Zweck, Lebensfreude natürlich nicht auszuschließen. Aber das Risiko deutlich zu minimieren. Wir können das jetzt nicht einfach so laufen lassen. Sonst besteht die Gefahr, dass eine exponentielle Entwicklung bestehen kann. Sollte München so stark betroffen sein, dann hat das natürlich Auswirkungen auf ganz Bayern. Also kein regionales Ereignis allein, sondern dort bedarf es einer sehr gemeinsamen Kraftanstrengung."

