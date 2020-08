HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Wir spüren, dass Corona nach wie vor präsent ist, im Gegenteil sogar viel präsenter wird. Wir spüren, dass in ganz Europa Corona auf dem Vormarsch ist und leider auch bei uns wieder sehr stark. Ob man es zweite Welle nennt oder nicht. Definitiv ist für mich klar: Corona ist da, Corona bleibt da, und Corona wird wieder deutlich stärker werden. Leider lässt die Vorsicht nach. Es wächst Unvernunft und Leichtsinn. Und deswegen wird es ganz entscheidend sein in den nächsten Wochen und wieder eine Rückkehr zu der geistigen Vorsicht und Umsicht zu haben, die uns so gut beschirmt hat in den letzten Wochen. Wir stellen fest, dass auch bei den Tests, die gemacht werden, viele positive Tests von Reiserückkehrern aus Gebieten sind, die eben keine offiziellen Risikogebiete sind. Also muss die Ausbreitung von Risikogebieten und Regionen deutlich dynamischer erfolgen als in der Vergangenheit. Bayern hat seine Teststrategie massiv ausgeweitet. Wir testen im Moment nicht nur für Bayern. Wir testen an der Grenze für ganz Deutschland. Nicht einmal 40 Prozent, jedenfalls grob geschätzt, der bislang Getesteten an Flughäfen, Autobahnen und am Hauptbahnhof sind aus Bayern. Der Rest kommt aus dem Bundesgebiet. Das heißt, wir versuchen im Moment auch ein Beitrag zur Sicherheit für ganz Deutschland zu leisten. Wir hielten es aber für sinnvoll, auch an anderen Grenzbereichen Deutschlands solche Teststationen aufzubauen. Es gibt nämlich nicht nur die Reiseroute über Bayern. Es gibt Reiserouten über andere Bundesländer, auch aus vielen Urlaubsländern, die noch dringend einer solchen Testkapazität regional bedürften. Wir hatten Ende Mai eine Kapazität von maximal 22 000 Tests pro Tag. Wir haben jetzt zu Anfang August eine Kapazität von 55 000 pro Tag. Das ist übrigens mehr als viele, viele Länder, die meisten Länder der Welt national haben. Und Ende August ist unser Ziel das weit über 200 000 Tests pro Tag zu erweitern."

