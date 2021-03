(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) BAYERISCHER MINISTERPRÄSIDENT MARKUS SÖDER (CSU) AM MITTWOCH IN MÜNCHEN: "Mir tut es leid, dass diese Verunsicherung entstanden ist. Und deswegen möchte ich es den Menschen auch sagen: Wir haben einen Fehler anscheinend gemacht, weil die Umsetzbarkeit nicht geht. Wir haben das aber im besten Wissen und Gewissen getan, weil wir etwas erreichen wollten. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch notwendig, die Entscheidung zu korrigieren, aber gleichzeitig auch zu sagen: Es tut uns leid für dieses Hin und Her." // "Ich glaube nur, dass es am Ende aus zwei Gründen besser ist, das Zeitmanagement zu verändern. Zum einen, weil die Entscheidungen einfach besser kommunikabel sind als nachts um drei und zum zweiten auch, weil mehr Rücksprachen und mehr Möglichkeiten sind, es zu entscheiden. Und es muss auch manchmal nicht an einem Tag entschieden werden. Manchmal hilft drüber schlafen und Nachdenken noch mehr. Und vielleicht machen wir es sogar so, dass man künftig diese MPKs offener machen und transparenter machen, weil rausgestochen wird sowieso. Ich werde mich sehr mit der Kanzlerin und auch mit Herrn Müller bemühen, dieses Format MPK zu entschlacken, zu reformieren und auch besser für die Zukunft zu machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren."

Mehr